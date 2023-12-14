В слитых сериях «Слово пацана» будет не тот финал, что на официальных сервисах

Сериал «Слово пацана» стал настоящим хитом в России. Жора Крыжовников явно не ожидал такого успеха, но он к нему пришел. На днях в Сеть слили последние две серии сериала. Некоторые держатся и не смотрят их, так как хотят узнать концовку от официальных источников.

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Более того, ходят слухи о том, что Жора переснял финал истории. Тут две версии: первая говорит о том, что он решил успокоить общественность и убить всех героев сериала, чтобы показать, что он не романтизировал казанские банды. Вторая — что он готовится снимать второй сезон, хотя изначально планировал снять лишь один.

Теперь появилась информация от Анны Монгайт* (Признана иностранным агентом на территории РФ), что слитые серии — это первая версия сериала, а на официальных сервисах выйдет уже что-то другое. То есть в слитых сериях не такой финал, какой покажут 21 декабря.