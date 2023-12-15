Зрители нашли киноляпы в сериале "Слово пацана"

Зрители обсуждают в Сети киноляпы, замеченные в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Список "приветов" из будущего, которых не могло быть в конце 1980-х, собрал РБК.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Так, зрители обратили внимание, что героиня Анны Пересильд Айгуль ежедневно появляется в школе в белом фартуке, который на самом деле был в те времена частью праздничной формы (время действия в сериале - 1989 год).

Автомобилисты, в свою очередь, отметили, что в одном из кадров сериала можно заметить на дороге современную "зебру" желто-белого цвета на пешеходном переходе. Такой стандарт появился в России лишь в 2014 году.

Также в кадре не раз можно наблюдать автомобиль милиции желто-синего цвета. За год до времени действия, показанного в сериале, была утверждена новая схема цветов - белый кузов с синими полосками, а значит, и здесь есть неточность.

В сценах сборов группировок на дальнем плане можно разглядеть за пятиэтажками современные новостройки. Сериал снимали в Ярославле, а не в Казани, и местные жители из числа зрителей смогли даже назвать точный адрес новостройки, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году.

Кроме того, в пятиэтажках некоторые смогли разглядеть пластиковые окна с белыми рамами, которых в конце 80-х еще не было.

Наконец, один из наиболее часто замечаемых киноляпов сериала, который успел стать мемом - пачка сигарет в руках героя по кличке "Адидас", которого сыграл Иван Янковский. В одной из сцен он достает из кармана упаковку, на которой видна устрашающая картинка о вреде курения. Такие появились на пачках лишь в 2013 году.