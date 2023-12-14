9 фестивальных фильмов, которые покажут в России

Творческое объединение Arthouse и независимая дистрибьюторская компания Artmainstream объявили даты релизов в России главных фильмов Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также американского смотра независимого кино Sundance 2023 года.

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9 главных фестивальных фильмов этого года покажут в России на больших экранах.

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Расскажем об этих девяти картинах и датах их выхода.

"Задира", Шарлотта Риган - 18 января 2024

Инди-драма об исследовании связи дочери и отца, в которой Харрис Дикинсон ("Треугольник печали", "Малефисента: Владычица тьмы", "King's Man: Начало") сыграл одну из ярчайших ролей в карьере. Картина рассказывает историю 12-летней девочки (Лола Кэмпбелл) из пригорода Лондона, которая взяла ответственность за воспитание самой себя, пока однажды через забор ее самостоятельной жизни не перелез отец (Харрис Дикинсон) в попытке сблизиться с уже повзрослевшей дочерью. Фильм-обладатель гран-при жюри кинофестиваля Sundance откроет новый сезон в январе.

"Май, декабрь", Тодд Хейнс - 1 февраля 2024

Претендент на премию "Оскар" с Натали Портман, Джулианной Мур и Чарльзом Мелтоном. В фильме ТоддаХейнса ("Кэрол", "Вдали от рая"), основанном на реальных событиях, звезда кинематографа (Натали Портман) собирает материал для главной роли в фильме о кинозвезде, которая вышла замуж за человека гораздо моложе себя (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон). Покупка фильма Netflix стала крупнейшей сделкой стримингового сервиса на 76-м Каннском кинофестивале.

"Реальная история Уиннер", Тина Саттер - 8 февраля 2024

Фильм с Сидни Суини ("Эйфория", "Рассказ служанки", "Однажды в Голливуде") рассказывает историю реального журналистского скандала 2016 года. Ветеран ВВС, инструктор по йоге Реалити Ли Уиннер возвращается из супермаркета домой, где ее уже ждут агенты ФБР. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в передаче прессе секретной информации о фальсификации выборов в США. Премьера биографического триллера прошла на Берлинском международном кинофестивале и сразу пополнила коллекцию HBO FIlms.

"Золото Рейна", Фатих Акин - 22 февраля 2024

Криминальная драма с Эмилио Сакрайей в главной роли - реальная история становления артиста Xatar: от беженца до циничного преступника и хип-хоп-звезды. Байопик Фатиха Акина ("Солино", "На краю рая", "Нитрам"), обладателя более 50 наград и звезды международных кинофестивалей.

"Новенький", Уорик Торнтон - 14 марта 2024

Фильм-участник Каннского кинофестиваля 2023 года с Кейт Бланшетт в главной роли (также спродюсировала фильм). Картина рассказывает историю 9-летнего мальчика-сироты, который глубокой ночью прибывает в монастырь, управляемый мятежной монахиней (Кейт Бланшетт).

"Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню", Маргарете фон Тротта - 28 марта 2024

Биографическая драма с Вики Крипс ("Лучшая актриса" в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля - "Корсаж") рассказывает историю отношений между двумя амбициозными писателями, Ингеборг Бахман и Максом Фришем. Премьера картины состоялась на 73-м Берлинском кинофестивале.

"Сидони в Японии", Элиз Жирар - 11 апреля 2024 года

Драма с Изабель Юппер и Аугустом Дилем, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. Во время книжного турне по Японии, у Сидони Персеваль закручивается роман с таинственным издателем. И все бы хорошо, только ее преследует призрак покойного мужа.

"Телец", Тим Саттон - 25 апреля 2024 года

Полуавтобиографическая история восходящей музыкальной звезды в поисках вдохновения. В главных ролях икона поп-культуры Machine Gun Kelly и Меган Фокс. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале.

"Однажды мы расскажем друг другу всё", Эмили Атеф - 2 мая 2024

Премьера картины Эмили Атеф состоялась на Берлинском международном кинофестивале. Действие фильма происходит жарким летом 1990 года в сельской местности Тюрингии, бывшей Восточной Германии. Марии скоро исполнится 19, она живет с бойфрендом Йоханнесом на ферме своих родителей. Когда она сталкивается с Хеннером, фермером по соседству, одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между Марией и харизматичным Хеннером вдвое старше ее. В атмосфере возможностей рождается любовь: тайная страсть, полная тоски и желания, пожирающая все на своем пути.

"Холли", Фин Трох - 16 мая 2024

Чувственная драма Фин Трох, мировая премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. 15-летняя Холли решает не идти в школу из-за ужасного предчувствия, что должно произойти что-то плохое. Оказалось, что она предсказала смертоносный пожар, и теперь на нее направлено внимание всего общества.

"Бонни", Саймон Валлон - дата релиза будет объявлена позже

"Комната 999", Любна Плейост - дата релиза будет объявлена позже