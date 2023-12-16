Завершены съемки сериала Александра Цоя «Жвачка» завершены

В Москве завершились съёмки нового восьмисерийного молодежного проекта «Жвачка».

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Делимся первыми кадрами драматической истории.

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Галя Шаламова считает дни до момента, когда, наконец, покинет стены детдома и исполнит свою мечту — поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но всё меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они — родственные души.

Галя добивается внимания Ганса и верит, что это — настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но, Гансу всё быстро надоедает, и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему, как жвачка.

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Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили. Но в ситуации, где другая бы просто поплакала и забыла, Галя решает своими силами найти убийцу. А кто ищет, — тот всегда найдёт.

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Режиссёр Александр Цой: «Кино не всегда должно быть высказыванием, но всегда должно от тебя (как от зрителя) чего-то хотеть, чего-то добиваться от тебя. В моём случае кино — это всегда попытка диалога. Этот диалог может быть агрессивным, может быть эпатажным и на публику, а может быть чувственным и о личном, хоть и очень простом.

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