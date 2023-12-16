Режиссер Урсуляк планирует снять ретрокартину про любовь

"Сейчас очень сложно с показом за границей. Я знаю, что возили в Индию, я, к сожалению, из-за спектакля не смог поехать. Конечно, в Израиле был [показ], а больше я вам не скажу, где. Мне кажется, огорчаться этому не нужно. Конечно, было бы хорошо, если бы он прошел везде, где есть люди, интересующиеся этой темой. Но пока это не очень складывается в силу разных обстоятельств", - сказал он.