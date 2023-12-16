Какие фильмы можно посмотреть в «Круговой кинопанораме» на ВДНХ

Кинотеатр «Круговая кинопанорама» на ВДНХ снова принимает зрителей. Аттракцион построили в 1959 году, недавно завершились работы по его реконструкции.

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Кинотеатр-трансформер работает в историческом здании в двух режимах: цифровые сеансы и демонстрация исторических фильмов. Технологии цифрового сеанса создают иллюзию движения и присутствия внутри картинки, позволяют переноситься в разные уголки России. Посетители при этом находятся в комфортном пространстве — зрительный зал трансформируется в амфитеатр, создавая ощущение присутствия на обзорной палубе. В ходе исторического показа зал трансформируется в формат цилиндра с ровным полом и киноленты транслируются на экраны с проекцией 360 градусов.

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Сейчас в обновленном пространстве показывают три исторические картины и один современный цифровой фильм.

Зрители фильма «Кинопутешествие по России» совершат виртуальный полет над территорией нашей страны. Ярких впечатлений от полета гостям ВДНХ добавят физические эффекты: ветер, вибрация и повороты платформы, стелющийся и парящий дым и декорации.

До начала сеанса зрители проходят подготовку к полету продолжительностью около 20 минут, в ходе которой рассказывают об истории «Круговой кинопанорамы», знакомят с кинолетом и его помощником. Сам сеанс длится около восьми минут. Во время него зрители посетят плато Путорана, заглянут в подводный город в Ординской пещере, увидят Камчатские вулканы, Чарские пески, побывают на Алтае и во Владивостоке. В конце виртуального путешествия они снова вернутся на ВДНХ.

В кинотеатре транслируют и исторические картины, которые показывали в «Круговой кинопанораме» 50 лет назад. На сегодня это три восстановленных фильма: «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966 год), «В дорогу, в дорогу» (1969 год), «Волга — русская река» (1984 год). Продолжительность каждой киноленты — 18-20 минут. Эти картины снимали на Центральной студии документальных фильмов с использованием специально сделанной системы из 11 камер, закрепленных на круглой платформе. Съемки велись с вертолета, поезда, вездехода и корабля по всему Советскому Союзу. Всего до 1991 года сняли 18 таких картин.

Исторические киноленты показывают по вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:00, 17:00 и 19:00. Современный цифровой фильм можно посмотреть по понедельникам, средам, пятницам и субботам каждый час с 12:00 до 20:00.