Кадеты школы №1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов
Воспитанники школы № 1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов Москвы смотра-конкурса на переходящий «Кубок Героев». Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.
Торжественная церемония награждения призеров конкурса прошла в Музее Победы. По итогам прошедшего года десять образовательных организаций Москвы признаны победителями смотра. Отмечается, что школа № 1205 впервые вошла в топ-10, заняв седьмое место.
Как рассказала администрация, жюри оценивало участие ребят в патриотических, творческих и спортивных соревнованиях, конкурсах и акциях, выполнение учащимися нормативов ГТО, достижения педагогов.