Кадеты школы №1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов

Воспитанники школы № 1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов Москвы смотра-конкурса на переходящий «Кубок Героев». Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

Кадеты школы №1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов
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Торжественная церемония награждения призеров конкурса прошла в Музее Победы. По итогам прошедшего года десять образовательных организаций Москвы признаны победителями смотра. Отмечается, что школа № 1205 впервые вошла в топ-10, заняв седьмое место.

Как рассказала администрация, жюри оценивало участие ребят в патриотических, творческих и спортивных соревнованиях, конкурсах и акциях, выполнение учащимися нормативов ГТО, достижения педагогов.

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