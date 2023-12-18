Кадеты школы №1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов

Воспитанники школы № 1205 вошли в топ-10 лучших кадетских классов Москвы смотра-конкурса на переходящий «Кубок Героев». Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

Торжественная церемония награждения призеров конкурса прошла в Музее Победы. По итогам прошедшего года десять образовательных организаций Москвы признаны победителями смотра. Отмечается, что школа № 1205 впервые вошла в топ-10, заняв седьмое место.