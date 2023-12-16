Вышел трейлер седьмого сезона аниме «Моя геройская академия»

В продолжении протагонист по имени Идзуку Мидория отправится в Японию, чтобы выручить из беды своего друга Всемогущего и его соратников. Напомним, в рамках аниме-адаптации «Моей геройской академии» на текущий момент вышло шесть полноценных сезонов сериала и три больших фильма.