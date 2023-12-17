Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти

Распространившиеся в сети сообщения о якобы смерти Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам актер в своем Telegram-канале.

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — подчеркнул Минекаев.

Кроме того, актер опубликовал скриншот сообщения о его «смерти» в больнице и написал, что это фейк.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года. Журналисты обнаружили в сети вакансию актера массовки для съемок в продолжении.