Киноновинкаи этой недели

Если вы не знаете, что посмотреть ближайшим зимним вечером, рубрика #КиноЗдесь поможет вам определиться с выбором! Маленький мальчик отправится в опасное путешествие, чтобы стать счастливым. Двум сёстрам придётся смириться с тем, что дальше жить под одной крышей нельзя. Супруги станут свидетелями начала конца света, а тинейджеры заклеймят врагом того, кто помог им выбраться из социальной ямы.

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"Мальчик и птица" (16+)

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Режиссёр: Хаяо Миядзаки

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 92 минуты

О чём фильм: Полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки расскажет историю молодого героя Махито. На дворе 1943 год, а за окном - Вторая мировая война. В жизни мальчика творится полнейший бардак - погибает мать, а отец женится на её младшей сестре. Ребёнок не вписывается в школьную жизнь и переживает напряжённые отношения с мачехой. Махито невыносимо тоскует по своей матери и идёт на риск, чтобы вернуть смысл своей жизни и вновь обрести радость. Маленький мечтатель отправляется в путешествие в потусторонний мир вместе со своим новым другом - серой цаплей, которая лишь кажется птицей. Ему предстоит пересечь таинственные порталы и встретить загадочных существ.

Что интересного: "Мальчик и птица" - это первая работа режиссёра за последние десять лет. Миядзаки пытался уходить в "отставку" в 2013 году, чтобы больше времени проводить с внуком. Однако ребёнок вдохновил его на создание нового проекта, который помог пожилому мультипликатору справиться с мыслями о старости и немощности. Оригинальное название взято из одноимённой книги Ёсино Гэндзабуро 1937 года, однако сюжет ленты никак не связан с романом. Сам Миядзаки признаётся, что анимация получилась полуавтобиографичной. Беспокойство о матери настигло в его детстве, когда она была госпитализирована с туберкулёзом. Разгадывание смысла каждой сцены и её связи с жизнью пожилого режиссёра делает "Мальчика и птицу" интересным произведением для просмотра и размышлений.

Кому не понравится: Тем, кто любит реализм. Миядзаки не в совершенстве воспроизводит реальность, но постоянно обращается к ней, чтобы рассказать очередную причудливую историю. В ленте существа двигаются особым образом и могут менять форму.

"Привет, мама" (16+)

Режиссёр: Иля Малахова

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 114 минут

О чём фильм: Нежная российская драма расскажет историю двух сестёр Веры и Киры. Несколько лет назад их мать выгнала из дома, а затем сама пропала без вести. Но женщины не смогли поверить в гибель родительницы. Прошлое крепко держит их за руку и мешает двигаться дальше навстречу счастливому будущему. Главные роли в фильме достались Аглае Тарасовой и Дарье Савельевой. Критики отметили, что актрисам удалось с превосходной точностью передать сестринские отношения. Они такие разные, порой ненавидят друг друга, но понимают, что никого роднее нет. Больше всего на свете Кира хочет, чтобы мама вернулась и подарила девушкам возможность вновь оказаться под её крылом. Но выход из ситуации - это вступить в наследство, разъехаться и навсегда попрощаться с образом родительницы. Решение простое, но находится за гранью понимания.

Что интересного: Режиссёром киноленты выступила сценарист космического блокбастера "Вызов". Она черпала истории из собственной жизни, часть сцен снимала в своей квартире, а среди актёров фильма оказались её дети. Лента получила признание на кинофестивале в Выборге, а актриса Дарья Савельева забрала специальный приз за лучшую женскую роль. Позже фильм представили на международном фестивале в Испании.

Кому не понравится: Тем, кто не любит психологические драмы и фильмы, заставляющие сопереживать главным героям. Кинолента не понравится тем, кто не готов окунаться в проблемы семейных взаимоотношений и пару раз пустить слезу во время сеанса.

"Оставь мир позади" (18+)

Режиссёр: Сэм Эсмейл

Рейтинг на "КиноПоиске": 6,8

Время: 140 минут

О чём фильм: "Оставь мир позади" не классический фильм-катастрофа. Фантастическая драма расскажет постапокалиптическую историю, которая начинается не с глобальной катастрофы, а с морального поражения социума. По сюжету супруги Аманда (Джулия Робертс) и Клай (Итан Хоук) и двое детей-подростков решают провести мини-отпуск в арендованном домике далеко от городской суеты и соседей. Гармоничный уикенд нарушает внезапное вторжение хозяев домика. Незваные гости сообщают о надвигающемся конце света и ведут себя весьма подозрительно. За фасадом вежливости, которую пытаются соблюдать обе семьи, скрывается ворох общечеловеческих проблем: от недоверия и паники до отсутствия плана действий. "Оставь мир позади" рассказывает не историю выживания в разрушенном мире, а разворачивает перед зрителем пролог, показывая, как всё могло бы начаться.

Что интересного: Кинолента позволяет исследовать мир накануне глобальной катастрофы, а сценаристы оставляют зрителям пространство для воображения, заставляя теряться в догадках. Для полного погружения в события на роль главных героев специально выбраны актёры драматического, а не экшен-кино.

Кому не понравится: Фильм длится более двух часов, а повествование не отличается динамичностью, поэтому любители ярких событий и неожиданных поворотов сюжета во время фильма несколько раз посмотрят на часы.

"Трудные подростки" (18+)

Режиссёр: Николай Рыбников

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 12 серий по 25 минут

О чём фильм: В заключительном пятом сезоне сериала история некогда популярного футболиста Антона Ковалёва получит продолжение. Спортсмену после тюрьмы удалось устроиться только тренером в центр помощи трудным подросткам. За время, проведённое с наставником, ребята привязались к нему. Да и сам Ковалёв, погружаясь в проблемы подопечных, начинает меняться вместе с ними. Однако в нынешнем сезоне тренер покинет центр и отправится работать с профессиональной командой. Тинейджеры примут это за предательство и станут злейшими врагами своему бывшему наставнику.

Что интересного: История Ковалёва была вдохновлена дракой, которую в своё время устроили футболисты Мамаев и Кокорин. Несмотря на то, что проект получил неоднозначные оценки телекритиков и журналистов, он стал молодёжным хитом и завоевал любовь у зрителей. Сериал был удостоен множества наград, а на его основе возникли документальные проекты и чат-боты, главной целью которых является поддержка подростков в трудные жизненные минуты.