«Смешарики» выпустили кавер на песню «Короля и Шута»
Авторы мультфильма "Смешарики" совместно с российской пауэр-метал-группой «Эпидемия» подготовили необычный проект – сняли кавер на песню "Лесник" популярной группы "Король и Шут".
В новом представлении всем известной композиции в роли лесника выступает герой мультфильма Пин. Путнику же предстоит встретиться не с волками, как в привычной версии легендарной песни, а совсем с другими персонажами.
«На улице темнело, сидел я за столом / Пингвин сидел напротив, болтал о том о сем / Что нет у них в долине ромашковой врагов / Но вот железный няня не любит чужаков», — поется в куплете.
В Сети довольно дружелюбно приняли альтернативу оригинала. Многие отметили, что такой симбиоз "Эпидемии" , "Смешариков и группы "Король и Шут" поистине гениален.
Ролик опубликован на платформе YouTube на канале TVSmeshariki.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что сериал "Король и Шут" стал лидером по количеству просмотров на Кинопоиске в 2023 году.