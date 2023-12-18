Кинопремию "Золотой глобус" ожидает бойкот
Американскую кинопремию "Золотой глобус" ожидает бойкот. Об этом сообщает The Wrap.
Как выяснилось, 64 участника финального голосования могут объявить бойкот премии. Сообщается, что их приглашают только на вечеринку, но не на саму церемонию "Золотой глобус".
Всего за номинации голосует 300 человек. Бойкот может затронуть 20% из них.
81-я церемония "Золотой глобус" состоится 7 января.
Ранее "Рамблер" рассказывал о новой номинации за кассовые сборы.
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