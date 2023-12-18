Вышел новый отрывок аниме по «Рику и Морти»
В Сети показали новый отрывок аниме по культовому мультсериалу «Рик и Морти». Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале Adult Swim.
В этом отрывке Рик путешествует между измерениями на своей летающей тарелке. Он дистанционно общается с Саммер, которая следит за передвижениями деда.
Неожиданно Рик сталкивается с множеством копий самого себя на таких же летающих тарелках. Именно с этого и начинается его очередное приключение.
Анонс аниме-адаптации «Рика и Морти» состоялся весной 2023-го, а премьера самого проекта ожидается в 2024 году. Уже известно, что будет 10 серий.
Реакция фанатов на аниме-адаптацию неоднозначна. Одни в восторге, а другие не видят в ней смысла: Я плачу от этого стиля рисовки. Это удивительно. Я очень жду, что Рик может неиронично перевернуть мир научно-фантастического аниме.