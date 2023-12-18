Вышел новый отрывок аниме по «Рику и Морти»

В Сети показали новый отрывок аниме по культовому мультсериалу «Рик и Морти». Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале Adult Swim.

В этом отрывке Рик путешествует между измерениями на своей летающей тарелке. Он дистанционно общается с Саммер, которая следит за передвижениями деда.

Неожиданно Рик сталкивается с множеством копий самого себя на таких же летающих тарелках. Именно с этого и начинается его очередное приключение.

Анонс аниме-адаптации «Рика и Морти» состоялся весной 2023-го, а премьера самого проекта ожидается в 2024 году. Уже известно, что будет 10 серий.