Netflix готовит сразу два спин-оффа "Острых козырьков"
Стриминговый сервис Netflix готовит сразу два спин-оффа сериала "Острые козырьки". Об этом сообщает издание Bloomberg.
Действие одного из сериалов развернется в Бостоне в середине XX века. Второй спин-оффа расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.
Британский криминальный сериал "Острые козырьки" выходил с 2013-го по 2022 год. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи.
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