Netflix готовит сразу два спин-оффа "Острых козырьков"

Стриминговый сервис Netflix готовит сразу два спин-оффа сериала "Острые козырьки". Об этом сообщает издание Bloomberg.

Netflix готовит сразу два спин-оффа "Острых козырьков"
© Кадр из сериала "Острые козырьки"

Действие одного из сериалов развернется в Бостоне в середине XX века. Второй спин-оффа расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

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Британский криминальный сериал "Острые козырьки" выходил с 2013-го по 2022 год. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи.

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