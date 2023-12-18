Netflix готовит сразу два спин-оффа "Острых козырьков"

Стриминговый сервис Netflix готовит сразу два спин-оффа сериала "Острые козырьки". Об этом сообщает издание Bloomberg.

© Кадр из сериала "Острые козырьки"

Действие одного из сериалов развернется в Бостоне в середине XX века. Второй спин-оффа расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.