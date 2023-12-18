Новый спецвыпуск «Южного парка» посвящен Onlyfans

Новый спецвыпуск «Южного парка» посвящён Onlyfans — тизер уже утек в Сеть
Мультсериал «Южный парк», судя по всему, совсем скоро продолжится ещё одним специальным эпизодом. Тизер спешла случайно стали показывать некоторым пользователям в качестве рекламы на YouTube.
Серия будет посвящена платформе OnlyFans — выяснилось, что у учителя в средней школе Южного парка есть своя страничка в подписочном сервисе для взрослых, что приходится по душе не всем родителям.
В титрах указано, что South Park: After Hours («Южный парк: После закрытия») уже доступен — пользователи предполагают, что спецвыпуск выйдет совсем скоро.
Последний на текущий момент эпизод мультсериала также был спецвыпуском и вышел в конце октября: в нём Эрик Картман перенёсся в параллельную вселенную, где живут женщины разных рас.
Чемпионат.com: главные новости