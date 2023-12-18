Новый спецвыпуск «Южного парка» посвящен Onlyfans

Мультсериал «Южный парк», судя по всему, совсем скоро продолжится ещё одним специальным эпизодом. Тизер спешла случайно стали показывать некоторым пользователям в качестве рекламы на YouTube.

Серия будет посвящена платформе OnlyFans — выяснилось, что у учителя в средней школе Южного парка есть своя страничка в подписочном сервисе для взрослых, что приходится по душе не всем родителям.

В титрах указано, что South Park: After Hours («Южный парк: После закрытия») уже доступен — пользователи предполагают, что спецвыпуск выйдет совсем скоро.