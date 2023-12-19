"Принцессу Мононоке" Мияздаки выпустят в повторный прокат в России 18 января

"18 января 2024 года кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах фильм Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке" - приключенческое анимационное фэнтези, основанное на истории и мифах Японии. Картина считается одним из главных шедевров знаменитой студии Ghibli, а также одной из самых масштабных ее картин", - говорится в сообщении.

Премьера "Принцессы Мононоке" состоялась в 1997 году. На момент создания фильм был самым дорогим аниме в истории, бюджет картины составлял $23,5 млн. Сюжет фильма разворачивается в средневековой Японии XV века, в период Муромати, когда в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Аситака подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден оставить свою деревню и отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления. Он оказывается в загадочной стране, где идет ожесточенное противостояние Железного города, которым правит госпожа Эбоси, и обитателей Древнего леса. Там Аситака встречает принцессу Мононоке - приемную дочь богини-волчицы и повелительницу зверей, которая пытается спасти от людей лес и обитающий в нем Дух леса, который предстает в виде прекрасного оленя. Теперь исход битвы между людьми и лесными духами зависит именно от них.