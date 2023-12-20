Изменили все: что произойдет в финальной серии «Слово пацана»?

Cтало известно, что финальная серия сериала «Слово пацана» все-таки выйдет в этот четверг, хотя на прошлой неделе режиссер истории Жора Крыжовников отметил, что финал сместится, так как он переснимает последний эпизод.

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Известно, что в этой серии может измениться совершенно все задуманное. Например, всех участников сериала могут убить. Это говорили в пользу того, что Жора не смог противостоять общественному негодованию. Поэтому он якобы решил показать, что не романтизировал казанские банды.

Вторая версия, что главные герои, наоборот, останутся живы, так как режиссер понял, что люди продолжат смотреть сериал, и можно сделать второй сезон. Сам Крыжовников аргументировал досъем тем, что он прожил вместе с людьми эту историю, и понял, что финал должен быть другим.