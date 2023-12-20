Variety: "Поговори со мной" и "Скинамаринк" стали лучшими ужасами-2023

Издание Variety сделало подборку лучших фильмов ужасов за 2023 год. Лучшей в этом жанре, по оценке автора материала, стала картина "Скинамаринк". Это дебютный полнометражный фильм Кайла Эдварда Болла. Он снял ленту в дешевом доме своего детства за 15 000 долларов. Режиссер постарался изобразить специфические страхи взросления лучше. Variety пишет: "Для тех, кто готов приостановить свое внимание, чтобы погрузиться во что-то совершенно новое, "Скинамаринк" изменит представление о том, как все происходит ночью". Поговори со мной - это фильм братьев Дэнни и Майкла Филиппу, где они использовали изобретательные образы, рассказывая историю капризного подростка Мии (Софи Уайлд). Фильм рассказывает о том, как на молодежной вечеринке сверхъестественный трюк с вызовом людей с того света становится сенсацией. Миа пытается связаться со своей ушедшей матерью, но результат оказывается ужасающим. Также издание отметило фильмы: "Пила 10", "M3GAN", "Больной", "Гнев Бекки", "Рождение/возрождение ", "Стук в каюту", "Остров иллюзий", "Почернение", "Крик VI", "Бруклин 45" и другие.