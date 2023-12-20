Сериал «Чем мы заняты в тени» закончится на 6-м сезоне

Первые эпизоды шоу «Чем мы заняты в тени» вышли в период карантина из-за коронавируса. Проект моментально полюбился зрителям, приобретя статус культового. Однако спустя пять сезонов шоу решили завершить.

© Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени», 2019 - наши дни.

В 2024 году авторы приступят к съемкам шестого сезона истории. О будущем сериала «Чем мы заняты в тени» сообщил портал Vulture.

За годы существования в эфире сериал несколько раз номинировался престижные премии, в том числе на «Эмми». Вокруг него сформировалась база поклонников. Однако шестой сезон будет последним в истории про ворчливых кровососов.

Сериал «Чем мы заняты в тени» рассказывает о трех вампирах, делящих меж собой крышу одного дома. Монстры решают бытовые конфликты и даже ищут любовь, а также пропитание.