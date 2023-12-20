Депутат Госдумы из «Новых людей» Ксения Горячева посвятила время, проведенное в московских пробках, просмотру многосерийника «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Сериал заподозрили в романтизации уличной жизни и воспитании в зрителях жестокости, а саму тюменку закидали жалобами. «ФедералПресс» выяснил мнение политика.

«За этот месяц много спрашивали про сериал «Слово пацана», немало было разговоров вокруг о том, что через просмотр «такого кино» воспитывается приемлемое отношение к жестокости. На мой взгляд – это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы», – заявила нардеп.

Любительница ободков не нашла в сериале пропаганду насилия, жестокости и уличной жизни. По мнению Горячевой, нужно пропускать историю через себя, а после – разговаривать с детьми о ценностях и человечности.

К вопросу о романтизации уличной жизни депутат призналась, что ей повезло видеть мало «такой романтики», но и не повезло видеть, как ломались судьбы «пацанов», семей, друзей. Она также нашла ряд полезных вещей в сериале, даже в нашумевшей сцене с изнасилованием Айгуль.

«Полезный [сериал], чтобы подумать, почему жертва зачастую так и остается «сама виновата». Удовольствия получила мало, но нужных выводов больше, чем ожидала», – рассказала Горячева в своем телеграм-канале.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, где подростковые группировки Тюмени 90-х проводили стрелки. Сериал «Слово пацана» рассказывает историю казанских юных бандитов, однако похожие ОПГ существовали по всей стране. В Тюмени известность получили «Десятка» и «Бригада Фарида».