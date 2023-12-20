Актриса Мария Миронова рассказала, что сцену из «Холопа-2», в которой ей на голову выливают кастрюлю с супом, снимали не один день, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры фильма. По ее словам, режиссер Клим Шипенко хотел, чтобы в кадре был горячий суп и от него шел пар, но в том же кадре Мироновой должны были вылить его на голову. Поэтому она пошутила, что может пожертвовать своим лицом, но это будет последний дубль.

Сам момент Клим еще все время шутил, что суп должен быть очень горячим. Он говорил: мне хочется, чтобы, когда его вынесли, шел пар, как от кипятка, в кадре. А я понимаю, что в этом же кадре на меня его льют, собственно говоря. Я говорю: Клим, а это так принципиально важно? Я, конечно, могу пожертвовать своим лицом, но это будет на один дубль, — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что главную мужскую роль в «Холопе-2» сыграл все тот же Милош Бикович, знакомый зрителям по первой части. Над фильмом работала та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Первый тизерный трейлер одной из ожидаемых новинок отечественного кинорынка представили зрителям в конце июля.