Стал известен самый кассовый якутский фильм 2023 года

Произведение, основанное на одноименном творении Тимофея Сметанина, вышло на экраны 21 сентября и получило широкое признание, пишет сетевое издание «ЯСИА» . Создание картины было возможно благодаря субсидии из государственного бюджета, выделенной на проект.

Фильм представляет собой красивую и трогательную историю о первой любви. В сюжете Ньургуhун, судьба которой предопределена браком с богатым Мардаасаем, находит свою страсть в отношениях с бедным Лоокуутом. Готовая пожертвовать всем ради своей любви к молодому человеку Ньургуhун должна пройти сквозь огонь и воду.