Чем слитый финал «Слово пацана» отличается от оригинала?

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» подходит к концу. Сегодня фанаты увидят последнюю серию. К слову, многие уже успели посмотреть «слив» последних эпизодов, но, как оказалось, зря. За несколько дней до окончания сериала Жора Крыжовников решил переснять концовку. И сегодня зрители увидят официальную заключительную серию.

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Фанаты уверены, что продюсеры переделали финал, чтобы потом заснять второй сезон. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Осторожно, спойлеры!

Да, сегодняшняя серия будет кардинально отличаться от «слитой». Вова Адидас и Наташа собираются сбежать, но их планам мешает плохое самочувствие отца главного героя. Вова, рискуя своей свободой, все-таки остается на юбилей родственника. Но в кафе врывается милиция… А вот в демо-версии Вова с невестой приезжают на вокзал. А на перроне на парня нападает член группировки из «Дом быта»

Марат, которому искренне жаль Айгуль, ввязывается в разборки с насильником. В официальном финале Пальто все-таки сажают в колонию, там он начинает вести активную социальную жизнь. Мать парня активно лечится в клинике.