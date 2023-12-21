Кинокритик рассказал, почему он не верит сериалу «Слово пацана»

Я не люблю, когда мне врут по мелочам. Я жил в то время. И я знаю, например, что никто в конце 80-х годов в школу не ходил с пионерскими галстуками. Ну не ходили уже тогда! Особенно в старшей школе. Как тогда говорили — в галстуке было «западло». Какие к чертям пионерские галстуки? А здесь они все в галстуках, — поделился Шнейдеров.