Лучших новых сериалов 2023 года по версии Metacritic

Редакция агрегатора Metacritic собрала лучшие сериалы 2023 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали именно те шоу, которые дебютировали в этом году и получили наиболее высокий балл на сайте.

Лучшие новые сериалы 2023 года по версии Metacritic
© HBO

На первом месте расположилось шоу «Заплутавшие», на втором — «Грызня», а на третьем — документальный мини-сериал Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York.

Лучшие новые сериалы 2023 года по версии Metacritic

  1. «Заплутавшие» — 88 баллов
  2. «Грызня» — 86 баллов
  3. Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов
  4. Dreaming Whilst Black — 85 баллов
  5. «Я – Дева» — 85 баллов
  6. «Покерфейс» — 84 балла
  7. «Одни из нас» — 84 балла
  8. The American Buffalo — 84 балла
  9. «Украденная молодость» — 83 балла
  10. «Маленький огонёк» — 83 балла
  11. «Канк на Земле» — 82 балла
  12. «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла
  13. «Выгодное предложение» — 82 балла
  14. Telemarketers — 81 балл
  15. «Билл Расселл: Легенда» — 80 баллов
  16. Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов
  17. «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов
  18. «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов
  19. «Связанные насмерть» — 79 баллов
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