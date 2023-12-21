Премия "Большая сказка" отметила книги о маленьком человеке, бобрихе Черемушке и корабле "Снежном"

В Российской государственной детской библиотеке объявили лауреатов премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского.

Так как до Нового года осталось совсем чуть-чуть, то ведущими церемонии стали Дед Мороз и Снегурочка. А в Снегурочке самые преданные читатели узнали писательницу Анастасию Орлову. Помогал этой парочке вести церемонию знаменитый почтальон Печкин, который, к слову, сразу же попросил Деда Мороза предъявить документы, а то мало ли шарлатанов развелось... Дед Мороз не стушевался и в качестве документов "запустил" вьюгу. Печкин поверил Морозу - и они начали объявление победителей.

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Но перед тем, как назвать имена лучших, собравшихся поприветствовала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, которая заметила, что в чутких руках директора РГДБ Марии Веденяпиной и ее команды премия живет и процветает. "Надеюсь, о лучших работах премии узнают дети, адресаты "Большой сказки", самое главное - это их признание", - сказала Преподобная.

Премия вручается в двух номинациях - "Сказка" и "Веселый учебник". Победителей выбирали из 15 финалистов.

В номинации "Сказка" первое место у повести Дмитрия Сиротина "Человек на ладошке". Она рассказывает о переживании мальчиком самых разных невзгод - от разлада между родителями до конфликта с хулиганами, которые он залечивает дружбой и увлечениями - чтением и походом в театр.

Самое большое "спасибо" автор сказал своей жене, тоже писательнице - Валентине Дегтевой, которая заставила его поверить в то, что он не только поэт, но и прозаик.

Второе место досталось Ольге Павловой за "Повесть о речных королях". Жительница Новосибирска продолжает традицию русских писателей в изображении природы. "РГ" рассказывала об этой книге взросления про неусидчивую и любопытную бобриху Черемушку.

Третье место - у трогательной истории "Корабль "Снежный"" Аллы Ботвич. Она о тех, кто уходит от нас, о дружбе, любви и взаимопомощи в самый неожиданный момент. Об этом книге ней "РГ" тоже писала.

Алла Ботвич поблагодарила своих котов, без которых книга не была бы написана, и своего мужа, без которого она бы не смогла придумать историю с таким количеством морских терминов.

Специальным призом в этой номинации жюри отметили Маръю Малми за книгу "Несусветные".

В номинация "Веселый учебник" победа у Ольги Колпаковой - за книгу "Научные сказки".

В ответном слове она заметила, что испытывает чувство неловкости перед другими финалистами. "Я несколько раз была в финале и наконец-то дожала жюри. А Успенский сыграл важную роль в моей жизни. Моя курсовая была посвящена его произведениям. И я поняла, что не нужно никому подражать", - сказала Колпакова.

Кстати

Призовой фонд премии "Большая сказка" - 1,5 миллиона рублей: I место - 600 тысяч рублей, II место - 400 тысяч рублей, III место - 200 тысяч рублей и "Веселый учебник" - 300 000 рублей.

На соискание премии в 2023 году поступила 251 заявка. Учредители премии - Министерство культуры РФ, Российская государственная детская библиотека, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" и ООО "Чебурашка", представляющее интересы наследников Э.Н. Успенского.