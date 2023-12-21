Названа дата начала съемок «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут начаться весной 2024 года. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

Названа дата начала съемок «Ведьмака» с Хемсвортом
© Кадр из сериала "Ведьмак"

На данный момент конкретной даты начала съемок нет, при этом отмечается, что процесс, вероятно, стартует в марте или апреле следующего года. В предстоящем сезоне роль Геральта из Ривии исполнит актер Лиам Хемсворт.

Ранее режиссер «Ведьмака» Марк Йобст назвал причину, по которой канадский актер Генри Кавилл покинул шоу.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг была создана серия видеоигр.

Фильмы и сериалы
Генри Кавилл
Лиам Хемсворт