Названа дата начала съемок «Ведьмака» с Хемсвортом

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут начаться весной 2024 года. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

© Кадр из сериала "Ведьмак"

На данный момент конкретной даты начала съемок нет, при этом отмечается, что процесс, вероятно, стартует в марте или апреле следующего года. В предстоящем сезоне роль Геральта из Ривии исполнит актер Лиам Хемсворт.

Ранее режиссер «Ведьмака» Марк Йобст назвал причину, по которой канадский актер Генри Кавилл покинул шоу.