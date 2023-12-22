Режиссёр «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта

Режиссёр знаменитых хорроров «Астрал», «Заклятие» и недавнего «Аквамена 2» Джеймс Ван возвращается к работе над хоррорами. Постановщик в качестве продюсера работает над экранизацией рассказа «Зов Ктхулху» Говарда Лавкрафта, вышедшего в 1928 году.

Ван описывает адаптацию как проект своей мечты — над ним он трудится на протяжении последних пяти лет. Картина расскажет о Фрэнсисе Тёрстоне, который расследует смерть своего двоюродного деда. В процессе поисков он выясняет, что здесь замешаны древнее божество Ктхулху и его последователи. Каких-либо других деталей о ленте пока нет.