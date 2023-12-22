Появился русский трейлер драмы «Зло не существует» Рюсукэ Хамагути

«Глубоко в лесу небольшой сельской деревни Харасава Такуми, отец-одиночка, живет со своей маленькой дочерью Ханой и выполняет случайные работы для местных жителей, рубит дрова и таскает чистую воду из колодца. Всепоглощающее спокойствие этой нетронутой земли, где мирно бродят олени, вот-вот будет нарушено неизбежным прибытием токийской компании Playmode, которая готова начать строительство глэмпинга для городских туристов - план, который, как обнаруживают Такуми и его соседи, будет иметь ужасные последствия для экологического здоровья и чистоты их сообщества».