Появился русский трейлер драмы «Зло не существует» Рюсукэ Хамагути
«Зла не существует» — японский драматический фильм 2023 года режиссера Рюсукэ Хамагути. Фильм был представлен на 80-м Венецианском международном кинофестивале, где получил приз Большого жюри и премию Международной федерации кинокритиков. Кроме того, кинолента удостоена награды за лучший фильм на Лондонском кинофестивале BFI 2023 года.
Сюжет
Сюжет картины уже заинтересовал киноманов:
«Глубоко в лесу небольшой сельской деревни Харасава Такуми, отец-одиночка, живет со своей маленькой дочерью Ханой и выполняет случайные работы для местных жителей, рубит дрова и таскает чистую воду из колодца. Всепоглощающее спокойствие этой нетронутой земли, где мирно бродят олени, вот-вот будет нарушено неизбежным прибытием токийской компании Playmode, которая готова начать строительство глэмпинга для городских туристов - план, который, как обнаруживают Такуми и его соседи, будет иметь ужасные последствия для экологического здоровья и чистоты их сообщества».
В российском прокате фильм появится с 16 мая 2024 года. Сейчас можно посмотреть первый русский трейлер.
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