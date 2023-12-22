Звезда «Слова пацана» описал самый забавный момент в сериале

«Я вообще за парадоксы в игре, за контрапункты, чтобы это не было сделано «в лоб». А любимая сцена — когда парни только открыли видеосалон и Зима показывает Марату, как завлекать публику. Этот момент в сценарии был написан очень круто и таким же получился в кадре», — отметил Зулькарнаев.