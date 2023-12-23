Аниме и манга часто черпают вдохновение из традиционных японских легенд и фольклора. Многие популярные персонажи имеют прообразы в мифах и преданиях Страны восходящего солнца. Одним из ярких примеров использования фольклорных мотивов может служить всемирно известный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

В «Унесенные призраками» есть персонаж бабушки Юбабы, которая является колдуньей. Считается, что прототипом этого образа послужила горная ведьма Яма-юба из японского фольклора – мифическое существо, которое живёт в горах и похищает путников.