Опубликован отрывок из новогоднего спецэпизода «Кибердеревни»

Авторы сериала «Кибердеревня» опубликовали небольшой отрывок из новогоднего спецэпизода. Напомним, его премьера состоится уже 23 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале birchpunk. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Кибердеревня. Новый год» расскажет, как фермер Николай планирует встретить в кибердеревне 2100-й год и готовится к прилёту семьи с Земли. Однако из-за аномальной солнечной активности все рейсы на Марс отменены — Николай не сдаётся и готовится сам отправиться к родным, успев на празднование знаменательного события.