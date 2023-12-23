Умер автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев

Умер российско-советский композитор, Народный артист РСФСР Мурад Кажлаев. Об этом сообщила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева в своем Telegram-канале. "На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев", - написала министр. Кажлаев сочинил музыку к таким фильмам, как "Горянка" (1975), "Любовь моя, печаль моя" (1978), "Загадка кубачинского браслета" (1982) и другим. Кроме того, он написал музыку к гину Республики Дагестан 2016 года. Мурад Кажлаев Родился 15 января 1931 году в Баку, в Азербайджане. В 1955 году он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибекова) по классу композиции педагога Бориса Зейдмана. Уже в студенческие годы Кажлаев был принят в Союз композиторов СССР.