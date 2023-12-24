Аллен Уайт: третий сезон «Медведя» перенесёт зрителей в атмосферу первого

Недавно звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт принял участие в новом выпуске подкаста Just for Variety. В ходе него актёр заявил, что третий сезон сериала «Медведь» перенесёт зрителей в атмосферу первого.

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Мы собираемся вернуться к той функциональной кухонной атмосфере, которая была у нас в первом [сезоне].

Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.