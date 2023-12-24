«Панические атаки» выйдут 25 января

Фильм «Панические атаки» выйдет 25 января
Фильм режиссёра Ивана И. Твердовского «Панические атаки», получивший две награды на фестивале «Зимний», выйдет в российский прокат 25 января.
Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.
Иван И. Твердовский рассказал:
«Мне всегда хотелось поработать с историей и средой на норвежской земле. Когда-то я увлекся документальным фильмом в городе Никель, и частично то, что лежит в основе “Панических атак”, было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду».