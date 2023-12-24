«Панические атаки» выйдут 25 января

«Мне всегда хотелось поработать с историей и средой на норвежской земле. Когда-то я увлекся документальным фильмом в городе Никель, и частично то, что лежит в основе “Панических атак”, было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду».