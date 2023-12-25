Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ, Таиланде и Бахрейне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В 2024 году Московский джазовый оркестр планирует выступить в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Бахрейне. Концерт в Дубае должен состояться в январе, сообщил ТАСС народный артист России, саксофонист, основатель коллектива Игорь Бутман.

"Следующий год у нас начнется с концерта в Дубае в январе, потом мы едем в Таиланд на несколько концертов, - отметил Бутман. - Надеюсь, что мы серьезно поработаем за рубежом. Стран, дружественных к нам, много. Надеюсь, что мы вернемся в Индию <...>. Очень хотят нас видеть в Индонезии, нас ждут в Китае, Сербию мы тоже не оставим без внимания".

По словам джазмена, в 2024 году впервые может состоятся концерт в Бахрейне. "Идут разговоры о Бразилии. Хотят, чтобы мы приехали и показали им русский джаз. У них же есть бразильский джаз, его мы тоже играем. Мы попытаемся совместить бразильскую музыку, нашу любимую самбу, босанову, с нашим джазом, с нашими импровизациями, которые лежат в основе нашего опыта", - добавил он.