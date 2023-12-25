Еще один кинокомикс начал прокат с провальных сборов

«Аквамен 2» смог обойти только два фильма DC Universe – «Шазам! Ярость богов» ($30 млн) и «Синего Жука» ($25 млн). Однако оба эти фильма впоследствии провалились в прокате, получив низкие оценки от критиков и зрителей.

В глобальном масштабе фильм с Джейсоном Момоа стартовал со сборами $120 млн – почти в три раза хуже, чем оригинальный «Аквамен» в 2018 году. Первая часть приключений Артура Карри собрала в прокате $1,15 млрд, однако сиквел, по всей видимости, не повторит успех своей предшественницы.