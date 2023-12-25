Вышла новеллизация сериала «Цикады»

«Цикады» для меня во многом стали опытом почти переводческой работы, только вместо иностранного языка я имела дело с языком другого искусства — кино. Я сразу понимала, что не буду переводчиком-буквалистом, который неотступно следует оригиналу, ведь язык литературы требует отдельного подхода: полутонов, большей гибкости и свободы интерпретаций. Для меня самой работа над текстом стала своего рода расследованием, где я, как и один из героев «Цикад», пыталась понять: почему всё случилось именно так и почему на месте свидетелей оказались именно эти люди?» — цитирует писательницу пресс-служба сервиса.