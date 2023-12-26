Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто» с его датой выхода

Сегодня прошла премьера рождественского эпизода «Доктора Кто» — первого для 15-го Доктора и его новой спутницы. Ожидаемо в самом конце представили дебютный ролик 14-го сезона сериала (если точнее, первого сезона, поскольку нумерация начнётся заново).

Премьера новых серий состоится в мае 2024 года — для «Доктора Кто» это будет первый полноценный сезон c 2021 года. После отделывались исключительно спецвыпусками.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.