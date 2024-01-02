Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате

Многие фильмы настолько полюбились зрителям, что фразы из них уже давно "ушли в народ". "Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало", "Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, то я останусь без обеда", — эти и многие другие цитаты используют в общении практически каждый день. Попробуйте пересмотреть какой-нибудь советский фильм и вы поразитесь тому, как много фраз оттуда используют люди вокруг вас.