Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Многие фильмы настолько полюбились зрителям, что фразы из них уже давно "ушли в народ". "Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало", "Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, то я останусь без обеда", — эти и многие другие цитаты используют в общении практически каждый день. Попробуйте пересмотреть какой-нибудь советский фильм и вы поразитесь тому, как много фраз оттуда используют люди вокруг вас.
Во многих фильмах каждая фраза — на вес золота. Каждый диалог можно разбирать на цитаты. Что мы и сделали. Не будем скрывать, мы тоже очень любим эти точные, смешные и искрометные фразы. Поэтому мы решили собрать их вместе.
Предлагаем вам пройти наш тест. Попробуйте вспомнить, в каких фильмах герои произносили эти фразы?
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