Самые ожидаемые аниме 2024 года: какие проекты стоит посмотреть

Жанр аниме позволяет авторам создавать на экране невероятные фантастические миры, которые существуют по своим уникальным законам. При этом, в отличие от классических анимационных проектов, аниме-сериалы часто рассчитаны на взрослую аудиторию — а это значит, что иногда в них можно увидеть по-настоящему замысловатые сюжетные повороты. В 2024 году поклонников аниме ждет много новых самобытных проектов — это будут как остроумные комедии, так и захватывающие дух фэнтезийные боевики. «Лента.ру» публикует топ-10 самых ожидаемых аниме-сериалов 2024 года, без спойлеров рассказывает об их сюжетах и датах выхода.

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«Королева со скальпелем»

Видео дня

Студия: Maho Film Жанр: фэнтези, романтическая комедия Дата выхода: январь 2024 года

Это аниме рассказывает о корейской девушке Сон Джихён, которая работает престижным хирургом и каждый день спасает людские жизни. Однако в один момент ее жизнь обрывается — самолет, на борту которого находилась Сон Джихён, терпит крушение. В этот момент героиня переносится в свою прошлую жизнь — оказывается, что до того, как стать хирургом, Джихён была жесткой и наглой императрицей по имени Элиза де Клоранс.

Девушка вспоминает прошлую жизнь и решает исправить ошибки, которые она совершала в роли правительницы. Она хочет использовать познания в современной медицине, чтобы помочь своему народу. Теперь ее цель — спасать жизни, а не отнимать их.

«Поднятие уровня в одиночку»

Студия: A-1 Pictures Жанр: фэнтези, приключения, экшен Дата выхода: 6 января

Во вселенной этого аниме люди могут попадать в параллельный мир и убивать монстров, которые его населяют. Этим занимаются Охотники — люди, посвятившие жизнь борьбе с чудовищами. Они могут становиться сильнее и повышать свой уровень, находить сокровища и зарабатывать на жизнь с помощью охоты.

Главный герой истории, юноша Сон Джин — охотник низшего ранга, у которого практически нет шансов добиться успеха. Однажды Сон Джин случайно попадает в опасное подземелье и чуть не погибает там вместе со своим отрядом. Позже, придя в себя, юноша осознает, что мир устроен гораздо сложнее, чем ему казалось. Теперь Сон Джин понимает, как можно повысить свой уровень и продолжить сражаться с монстрами.

«Неправильный способ использования исцеляющей магии»

Студия: Shin-Ei, Add Жанр: фэнтези, экшен Дата выхода: январь

Ученик старшей школы Кэн Усато знакомится с двумя другими студентами — Судзунэ Инумаки и Рюсэн Кадзуки. Практически сразу после знакомства герои переносятся в фантастический мир: их нарекают героями, которые должны защищать эту реальность.

В отличие от товарищей, Кэн получает не обычные магические способности, а навык исцеления. Его дар лекаря на первый взгляд кажется бесполезным — в фантастическом мире давно используют исцеляющие зелья. Однако жители волшебной вселенной относятся к Кэну с осторожностью и даже страхом — оказывается, что маг-целитель может стать настоящей угрозой для всего королевства.

«Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев»

Студия: Massket Жанр: приключения, фэнтези Дата выхода: 12 января

События аниме разворачиваются в мире, где каждый человек рождается с уникальным талантом, от которого в будущем будет зависеть его судьба. Юная Иви появилась на свет всего с одной способностью — она умеет укрощать монстров, но только самых слабых. Из-за этого от девочки отвернулась семья: близкие решили, что Иви принесет им беды и несчастья.

В итоге Иви приходится покинуть родной дом и начать новую жизнь, ведь однажды во время прогулки по лесу она встречает ослабшего монстра-слизняка. Приручив его, девочка отправляется в опасное путешествие — ей предстоит развить свой талант и узнать, в чем заключается ее особая миссия.

«Сказание об обручальных кольцах»

Студия: Staple Жанр: экшен, фэнтези, сёнэн Дата выхода: январь

Десять лет назад жизнь юноши по имени Сато изменилась — он влюбился в загадочную Химе, которая неожиданно появилась в городе вместе со своим дедушкой. За это время Химе успела вырасти и стать одной из первых красавиц школы — из-за этого Сато все сложнее рассказать подруге о своих чувствах.

Однако и сама Химе не так проста — оказывается, что она принцесса, прибывшая из другого мира. Когда Сато узнает об этом, он решает отправиться в волшебную страну, чтобы помочь возлюбленной защитить ее реальность.

«Неразумный ангел в танце с демоном»

Студия: Children's Playground Entertainment Жанр: сёнэн, комедия, фэнтези Дата выхода: 8 января

В центре истории — молодой демон по имени Масатора Акуцу. Адское существо попадает в реальный мир и становится учеником обычной школы. Скрываясь под маской старшеклассника, он должен отыскать человека, которого ад сможет использовать в своих целях.

Выбор героя падает на Лили Аманэ — очаровательную девушку, которую, кажется, обожают все вокруг. Однако плану демона не суждено сбыться — он выясняет, что всеобщая любимица Лили на самом деле не человек, а ангел.

«Нежеланно бессмертный авантюрист»

Студия: Connect Жанр: фэнтези, экшен, приключения Дата выхода: январь

Искатель приключений Рент Файна сражается с монстрами, чтобы заработать денег себе на жизнь. Однажды герой исследует уже знакомое подземелье и находит в нем секретный ход. Рент надеется отыскать клад, но в итоге попадает в пещеру, где живет дракон.

Чудовище съедает авантюриста, но тот не погибает, а превращается в нежить — он все так же способен мыслить и сражаться с монстрами, но теперь ему не нужны ни пища, ни воздух. Рент решает и дальше бороться с чудовищами, чтобы выяснить, как вернуть себе человеческий облик — в противном случае он рано или поздно обратится в прах.

«Шаман Кинг: Цветы»

Студия: Bridge Жанр: фэнтези, сёнэн, комедия, приключения Дата выхода: 9 января

Продолжение культового аниме «Шаман Кинг» рассказывает о событиях, которые произошли через десять лет после финала основной истории. В этот раз в центре событий будет находиться подросток-шаман Хана Асакура — сын Йо и Анны Асакура из оригинального «Шамана Кинга».

Хана обладает силами, которые превышают способности его отца. Герою предстоит отправиться в увлекательное путешествие, встретить новых друзей и противников и вступить в опасную битву, которая известна как «Цветок Маиса». В новом аниме появятся дети и других персонажей из оригинального сериала — Алуми Ниубёрч и Мэн Тао.

«Синий экзорцист: Сага об "Иллюминатах" Симанэ»

Студия: Studio VOLN Жанр: сёнэн, фэнтези, экшен Дата выхода: 6 января

Это продолжение популярного аниме-сериала «Синий экзорцист», который выходил с 2011 по 2014 год. По сюжету жители мира людей под названием Ассия сражаются с Геенной, населенной демонами. Главный герой — юноша Рин Окумура, полудемон-получеловек и одновременно сын Сатаны.

Рин воспитан священником-экзорцистом, поэтому, когда в нем пробуждается сила, он решает бросить вызов своему настоящему отцу. Чтобы в полной мере овладеть способностями и не допустить полного уничтожения Ассии, Рину придется пройти обучение в специальной закрытой школе.

«Король огненной охоты» (Второй сезон)

Студия: Signal. MD Жанр: фэнтези, боевик, драма Дата выхода: 14 января

Второй сезон аниме, который является адаптацией одноименного фантастического романа. По сюжету человечество выживает в мире, разрушенном жестокой войной. Война принесла в мир опасную инфекцию — теперь все люди, приближающиеся к огню, мгновенно вспыхивают и начинают гореть.

Необходимое для жизни и безопасное тепло содержится в телах черных монстров, которые обитают в местных лесах. Отловом монстров занимаются специально обученные охотники. Когда на молодую девушку по имени Токо нападает темный монстр, ее спасает один из охотников — однако сам он лишается жизни.

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