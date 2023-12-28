Бывший президент США Трамп заявил, что его умоляли сняться в камео в "Один дома"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус и вся съемочная группа умоляла его снятся в эпизодической роли в сиквеле. Его слова передает Variety. "Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я владел в то время. Я был очень занят и не хотел [сниматься в фильме]. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы", - признался политик. Трамп считает, что именно его эпизодическая роль позволила фильму стать популярным. "Это камео взлетело, как ракета, и фильм имел большой успех. И до сих пор имеет - особенно на Рождество", - подчеркнул бывший лидер США. Variety подчеркивает, что таким образом Трамп прокомментировал слова постановщика ленты Коламбуса. В 2020 году тот заявлял, что Трамп "прорвался в фильм" - он разрешил снимать картину в лобби отеля только при условии, что снимется в нем. Недавно сообщалось, что британский телеканал ITV вырезал несколько сцен из фильма "Один дома 2". Из комедии убрали эпизод, в котором одного из грабителей бьет током очередная ловушка главного героя Кевина в исполнении Маколея Калкина. Зрители также обнаружили, что пропала сцена, когда в нос грабителя Марва (Дэниел Стерн) втыкается скоба.