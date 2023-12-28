Публика интересовалась не только тем, как родители Анны Пересильд отнеслись к тому, что их дочь приняла участие в таком сложном проекте, но и деталями съемок сцены поцелуя с Рузилем Минекаевым, который исполнил роль Марата. Особенно учитывая, что Анна ранее призналась, что это был ее первый поцелуй. Недавно актриса дала интервью, в котором рассказала о процессе съемок, сообщает портал boda.

По словам девушки, сначала она очень волновалась о том, сможет ли она достоверно передать чувства перед камерой. Однако режиссер Жора Крыжовников продемонстрировал свое выдающееся мастерство, вдохновив ее уверенностью в собственных способностях после успешной репетиции. Кроме того, актриса призналась, что она была довольно смущена во время съемок поцелуя с партнером, так как это был не только ее первый поцелуй на экране, но и в реальной жизни.