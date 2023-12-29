Кинотеатр KION перенес дату премьеры фильма-концерта Анны Асти

Онлайн-кинотеатр KION изменил дату премьеры фильма-концерта Анны Асти , включенного в проект "Anna Asti: Путь Феникса". Еще недавно на сайте значилась дата 5 января 2024 года, теперь клиентам сервиса приходится довольствоваться упоминанием "скоро" . При этом документальный фильм о концерте уже доступен подписчикам.

"Музыкальный портрет царицы поп-сцены. Успех "По барам", дуэт с Филиппом Киркоровым, запуск своего лейбла - за два года ANNA ASTI смогла переродиться и вновь взлететь на вершину чартов, словно Феникс. Поклонники впервые смогут заглянуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми певица гастролирует по миру. О творчестве Анны, её сомнениях и решимости расскажут друзья и команда, которые в трудный момент были рядом. Поиск единомышленников, страх перед сольной карьерой, первые синглы и феноменальный успех - вы увидите обычную девушку, которая стала примером для многих женщин", - обещает синопсис.