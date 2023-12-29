Кинотеатр KION перенес дату премьеры фильма-концерта Анны Асти
Онлайн-кинотеатр KION изменил дату премьеры фильма-концерта Анны Асти, включенного в проект "Anna Asti: Путь Феникса". Еще недавно на сайте значилась дата 5 января 2024 года, теперь клиентам сервиса приходится довольствоваться упоминанием "скоро". При этом документальный фильм о концерте уже доступен подписчикам.
"Музыкальный портрет царицы поп-сцены. Успех "По барам", дуэт с Филиппом Киркоровым, запуск своего лейбла - за два года ANNA ASTI смогла переродиться и вновь взлететь на вершину чартов, словно Феникс. Поклонники впервые смогут заглянуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми певица гастролирует по миру. О творчестве Анны, её сомнениях и решимости расскажут друзья и команда, которые в трудный момент были рядом. Поиск единомышленников, страх перед сольной карьерой, первые синглы и феноменальный успех - вы увидите обычную девушку, которая стала примером для многих женщин", - обещает синопсис.
Анна Асти была на первом дне вечеринки Анастасии Ивлеевой (признана пропагандой ЛГБТ, движение запрещено в РФ). Мероприятие повлекло ряд неприятных для артистов-участников последствий. Анна Асти не досчиталась гонораров за ближайшие выступления, а также может лишиться не так давно приобретенного гражданства РФ.