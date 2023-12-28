Россияне рассказали, что вызвало их беспокойство после просмотра «Слова пацана»

Россияне рассказали, что вызвало их беспокойство после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Об это Вечерней Москве рассказали авторы исследования «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».

© Вечерняя Москва

Несмотря на то, что сериал вышел только в конце года, он спровоцировал всплеск тревожности во многих российских городах по теме подростковой преступности. Так, в 58-ми регионах она попала в топ-15 тревог за год, а еще в 15-ти — даже в топ-10. В двух десятков регионов подростковая преступность получила средний суммарный балл за год выше 15, что является показателем стабильно высокой обеспокоенности по теме.

Исследование выявляет и ранжирует тревожности жителей России в целом и отдельных регионов на основе анализа СМИ и социальных медиа. Анализ позволил выявить регионы, в наибольшей степени обеспокоенные темой подростковой преступности.

Наибольший интерес представляют регионы, в которых тревожность по поводу подростковой преступности попала в топ-10 за год и получила балл выше 15. Это Брянская Ярославская, Нижегородская, Иркутская, Калужская и Курганская области, а также Красноярский край.