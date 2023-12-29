Фильм «Теща» с Гариком Харламовым стал самой кассовой комедией 2023 года

Комедия «Тёща» с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и телеведущей Ларисой Гузеевой возглавила бокс-офис среди комедий 2023 года.

По данным системы ЕАИС, 1,6 миллиона зрителей успели оценить комедию. Кинолента собрала 572,3 миллиона рублей, обойдя комедии «Беспринципные в деревне», «За Палыча!», «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Поехавшая».