Нейросеть создала новогоднюю короткометражку с ностальгией по детству в России

Нейросеть уже способна создавать полноценные видеоролики с анимацией. Так, на канале AI FILMMAKER выложили короткометражку в аниме-стиле, которая напоминает о праздновании Нового года в России.

Елка уже украшена, а под ней тихим клубочком свернулся домашний котик. Стол пестрит различными блюдами. По телевизору идет ставший традицией Нового года фильм — «Ирония Судьбы».

И вот, шампанское разливается по бокалам, а часы пробивают полночь. Все люди выходят из домов на городскую елку. Они смотрят красивый салют и зажигают бенгальские огни.

После всего дети идут кататься на санках с огромной горки или любоваться ледяными статуями. Когда дети заснули, родители положили под елку подарки, чтобы порадовать маленьких утром. В комментариях все восхищены этим роликом: