Забайкальцы показали чабанскую пародию на «Слово пацана»

Жители Забайкалья сняли короткую версию, вдохновленную сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео опубликовали два дня назад, и оно уже набрало миллион просмотров, сообщает ИА DEITA.RU.

© Кадр из короткометражного фильма «Слово чабана. Кровь в колбасе», 2023 год.

Пока кто-то спорит, ухудшает нашумевший сериал криминалистическую ситуацию среди молодежи или нет, другие вдохновляются и творят. Говорить о том, что пародия снята любителями, не стоит, им занимался сценарист и режиссер из Забайкалья Баяр Барадиев. Именно он снял пародийный шуточный короткий фильм «Слово чабана. Кровь в колбасе».

При этом режиссер рассказал, что идея была случайной, ее быстро сняли, быстро сработали. Создатели видео надеются, что людям понравится идея, назвали ее новогодним подарком.

Главный герой – чабан, а его «банда» - стадо овец. Он находится с ними на чабанской стоянке, учит выживать в степи. Однажды на чабана нападают местные «гопники», его бьют, забирают его лошадь. На защиту выходят другие парни, чабаны дерутся «стенка на стенку».

В итоге все заканчивается хорошо, решение вопроса «по-чабански» подружило всех и вернуло взаимопонимание. В ролике – национальный колорит и что-то, что заставит задуматься лишний раз о жизни, философский подтекст под веселой шуткой.