Стартует сериал "Успешный"

В нашем кино все острее чувствуется дефицит хороших людей. То есть героев, которых хотя бы условно можно назвать положительными. С персонами, которым можно симпатизировать, с которыми не стыдно сесть за один стол. В сериалах это почти повальная болезнь: туннели есть, но они бесконечны, и света не видно.

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В первый день нового года стрим-кинотеатр KION начинает показ восьмисерийного "Успешного" - комедии об Александре Иванищеве, коуче Саше, который пытается учить людей делать успешный бизнес и быть счастливыми, весьма приблизительно представляя, как это делается. Потому что в жизни сам он безнадежный недотепа, не умеет заняться делом, но охотно проигрывает последние монетки на жульнических тотализаторах, и любимая девушка от него практически ушла.

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Но у него есть другое, редкое качество: он принципиальный оптимист. Если у Саши что пошло не так, то последует лишь мгновение озадаченности - и наш герой тут же расцветает улыбкой: типа "А ведь могло быть и хуже!". О таких говорят: "Ему все божья роса".

И вот он начинает свою оптимистичную лекцию для сотрудников некоего концерна "Калзолото", само название которого свидетельствует о вполне успешной переработке отходов в серьезные доходы. Гендиректором там фундаментальный Олег Калугин, которого этот неунывающий Саша чем-то заинтриговал. Даже вызвал у него род зависти: чему он все время радуется?! С какого бодуна лыбится?

Дело в том, что этот Калугин, по мановению пальца которого в нужное ему время в обозначенную им точку стечется "весь список Форбса", - прямой антипод вечно радостного Саши и никак не может почувствовать себя счастливым. Не лезет ему в глотку никакая устрица, не утешают никакие любовные утехи на все готовых красоток, и личный повар олигарха уже утомился, изобретая для его стола все новые изысканности. А тут, понимаешь, у этого Саши и штаны мятые, и ботинки грязные, и щеки от голода впалые, типичный неудачник - а лыбится!

Картину снял Илья Куликов - режиссер безусловно успешный, знакомый зрителям по сериалам "Полицейский с Рублевки", "Перевал Дятлова", "Бессонница" - десяткам не менее популярных названий. Он лепит характеры своих героев крупными мазками - так, чтобы экран притягивал к себе даже очень увлеченных закусками зрителей сериального застолья. И, в общем, добивается своего: характеры выпуклые, броские, но… однозначные. Миллиардер Калугин так озабочен своей неспособностью получать от жизни удовольствие, что от отчаяния готов стреляться - такой гадливостью он преисполнен и к этой супердорогой еде, и к своему шикарному ресторану, и во всей этой гогочущей светской тусне. И, главное, к самому себе. И он примитивно завидует нищему, голодному, но вечно лучезарному Саше. Владимир Сычев это играет с видимым мстительным удовольствием - тоже размашисто, броско, смачно.

Проблема, мне показалось по первым просмотренным сериям, в его антиподе, в безоблачном Саше. Еще классик заметил: "Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп". Артем Сучков играет оба эти качества. Его герой настолько неспособен ориентироваться в пространстве, не сечет ситуацию и не видит реальность, что эта однокрасочная непроходимая тупость становится докучливой, к нему быстро теряешь интерес. А главное, он вызывает уже не сочувствие как недооцененный жизнью талант, такой новый Дон Кихот, а соболезнование - как идиот, для которого Сервантес - марка посуды, и с которым не о чем говорить. То есть богатые, конечно, тоже плачут, но и антитеза их жуткой жизни в фильме не просматривается: от обоих персонажей хочется быть подальше.