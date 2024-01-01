ТОП-5 кинопремьер января-2024

Три очень интересных фильма от российских киностудий обосновались в пятерке самых ожидаемых премьер января-2024 по версии BFM-Новосибирск.

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Компанию им составили американская лента про звездного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его жену Присциллу, а также британо-итальянская картина о легендарном противостоянии «Ауди» и «Лянчи» на раллийных трассах в 1980-х. Как полагается, оба фильма основаны на реальных событиях.

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«Холоп 2»

«Перевоспитаем эту мажорку!» Долгожданное продолжение комедийного хита, вышедшего в 2019 году и собравшего в прокате 3 миллиарда рублей при бюджете в 200 миллионов. На этот раз создатели потратили в два с половиной раза больше – полмиллиарда.

Главный герой – Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и потому не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Вскоре она обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе, где влюбляется, меняется и встречает Наполеона Бонапарта.

По признанию режиссера Клима Шипенко, для него съемки «Холопа-2» – серьезный творческий вызов. Аудитория хочет видеть все то, что им понравилось в первой части, но также и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Сам Шипенко считает «Холопа» сплавом из фильмов «Шоу Трумана» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Дата выхода: 1 января 2024Режиссер: Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Салют-7»)В ролях: Милош Бикович («Холоп», «Балканский рубеж»), Аглая Тарасова («Интерны», «Беспринципные»), Иван Охлобыстин («Холоп», «Интерны», «Полярный»), Ольга Дибцева («Холоп», «Мылодрама», «Барабашка»), Павел Деревянко («Беспринципные», «Домашний арест»)

«Бременские музыканты»

– Вы кто такие?

– Бродячие музыканты!

Странно такое слышать от кота, пса, осла и петуха, вы не находите? Вот и наш герой Трубадур несказанно удивился. Встречайте любимую сказку в новом исполнении – создатели постарались сделать всё, чтобы получилось здорово!

Пятерка разношерстных бродячих артистов объединилась, надеясь вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. В одном клубке – преступные схемы разбойников, интриги сыщика, капризы и тайны королевской семейки. Но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку.

В этом фильме великолепны все – и музыканты с теми самыми неувядающими хитами, и король (Сергей Бурунов), и сыщик (Константин Хабенский).

Дата выхода: 1 января 2024Режиссер: Алексей НужныйВ ролях: Тихон Жизневский («Майор Гром»), Константин Хабенский («Метод», «Убойная сила», «Ночной дозор»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь»), Валентина Ляпина, Мария Аронова («Солдаты»), Юлия Пересильд («Вызов»), Дмитрий Дюжев («Бригада», «Истребители»)

«Мастер и Маргарита»

Фильм снят по мотивам культового одноименного произведения Михаила Булгакова. Это один из самых дорогих проектов отечественной киноиндустрии за последние несколько лет – бюджет составил 1,2 миллиарда рублей. Картину анонсировали еще в 2018 году, с тех пор релиз много раз переносили.

Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлете своей карьеры оказывается в центре литературного скандала и превращается в изгоя. Вскоре он знакомится с Маргаритой, которая становится его музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, Мастер берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд. Писатель уходит с головой в мир своего романа и перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Роль Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Создатели решили, что Воланд в фильме должен быть таким, каким его придумал Михаил Булгаков. В произведения он описывается как иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним».

Дата выхода: 25 января 2024Режиссер: Михаил ЛокшинВ ролях: Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь»), Евгений Цыганов («Грозный», «Мертвые души»), Юлия Снигирь («Шаляпин», «Кровавая барыня»), Юрий Колокольников («Беспринципные»), Леонид Ярмольник («Одиссея капитана Блада», «Заколдованный участок»), Игорь Верник («Жуки», «Жена олигарха»)

«Присцилла: Элвис и я»

Фильм-биография о главной паре Америки 1960-х – знаменитом короле рок-н-ролла Элвисе Пресли и его жене Присцилле. Картина показывает происходившие события с ее точки зрения.

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Во время домашней вечеринки в сентябре 1959 года Пресли была представлена 14-летняя дочь офицера ВВС США Присцилла Бьюли, с которой он вскоре начал встречаться. 1 мая 1967-го они сочетались браком, а ровно девять месяцев спустя у них родилась дочь.

Но что скрывалось за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны? Достаточно лишь сказать, что в 1973-м пара рассталась, и не последнюю роль здесь сыграла Нэнси Синатра – дочь еще одной легенды Фрэнка Синатры.

Дата выхода: 25 января 2024Режиссер: София КопполаВ ролях: Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2»), Джейкоб Элорди, Джоржа Каденс, Джозетт Хэлперт, Камилла Коваль

«Большая гонка. Лянча против Ауди»

– Ралли – опасный спорт. Чего боитесь вы?

– Только одного – поражения.

История легендарного противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди» в 1980-х. Битва двух автоконцернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. Audi Sport quattro, Lancia Delta Integrale – мужская часть аудитории наверняка вспомнит эти названия, ласкающие слух.

20 трасс в 12 странах, от Монако до Аргентины: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки – ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, а проигравший моет машины.